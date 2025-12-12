https://ria.ru/20251212/ukraina-2061548666.html
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский - РИА Новости, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение высказал отставной... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:13:00+03:00
2025-12-12T02:13:00+03:00
2025-12-12T09:49:00+03:00
2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
Генерал Катер: Зеленский может реорганизовать ВСУ под прикрытием выборов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение высказал
отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
Отвечая на вопрос ведущей о предложении перемирия на время проведения выборов на Украине
, эксперт допустил, что Киев
может использовать эту ситуацию в свою пользу.
"Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой", — сказал он.
По словам Катера, вопрос безопасности проведения выборов также будет играть важную роль, став предметом спора между сторонами конфликта.
"Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?" — задался вопросом генерал.
Вчера Владимир Зеленский
, которого Дональд Трамп
назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США
Дональд Трамп: он отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.