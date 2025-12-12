Рейтинг@Mail.ru
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 12.12.2025 (обновлено: 09:49 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061548666.html
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский - РИА Новости, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение высказал отставной... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:13:00+03:00
2025-12-12T09:49:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061534347.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061528262.html
https://ria.ru/20251211/zelenskij-2061518118.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, welt, дело миндича
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Welt, Дело Миндича
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский

Генерал Катер: Зеленский может реорганизовать ВСУ под прикрытием выборов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение высказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
Отвечая на вопрос ведущей о предложении перемирия на время проведения выборов на Украине, эксперт допустил, что Киев может использовать эту ситуацию в свою пользу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский снова стал ставить условия для проведения выборов
Вчера, 22:50
"Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой", — сказал он.
По словам Катера, вопрос безопасности проведения выборов также будет играть важную роль, став предметом спора между сторонами конфликта.
"Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?" — задался вопросом генерал.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США
Вчера, 21:50
Вчера Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп: он отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
Вчера, 20:21
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныWeltДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала