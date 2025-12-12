"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение В случае перемирия на Украине на время выборов Киев может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление, такое мнение высказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

Отвечая на вопрос ведущей о предложении перемирия на время проведения выборов на Украине , эксперт допустил, что Киев может использовать эту ситуацию в свою пользу.

"Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой", — сказал он.

По словам Катера, вопрос безопасности проведения выборов также будет играть важную роль, став предметом спора между сторонами конфликта.

"Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?" — задался вопросом генерал.

Вчера Владимир Зеленский , которого Дональд Трамп назвал "диктатором без выборов", вновь стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня.

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп: он отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.