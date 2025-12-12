МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы собирается напасть на альянс, звучит совершенно безумно, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про "российскую угрозу". Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
