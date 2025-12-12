Рейтинг@Mail.ru
15:05 12.12.2025 (обновлено: 17:12 12.12.2025)
"Делают все возможное". Рютте сообщили плохие новости о "российской угрозе"
в мире
москва
россия
марк рютте
нато
евросоюз
сергей лавров
владимир путин
в мире, москва, россия, марк рютте, нато, евросоюз, сергей лавров, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Владимир Путин
"Делают все возможное". Рютте сообщили плохие новости о "российской угрозе"

Фази: заявление Рютте о "российской угрозе" звучит совершенно безумно

Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы собирается напасть на альянс, звучит совершенно безумно, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про "российскую угрозу". Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
11 декабря, 19:04
В четверг Рютте призвал страны — члены НАТО перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс якобы станет "следующей целью" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против блока в течение пяти лет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Рютте безосновательно обвинил Россию в агрессивных планах
11 декабря, 16:46
 
В миреМоскваРоссияМарк РюттеНАТОЕвросоюзСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
