УФСИН Владимирской области опровергло сообщения о привилегированных отрядах - РИА Новости, 12.12.2025
15:09 12.12.2025 (обновлено: 15:12 12.12.2025)
УФСИН Владимирской области опровергло сообщения о привилегированных отрядах
УФСИН Владимирской области опровергло наличие в исправительном учреждении региона отрядов с привилегированными условиями содержания осужденных. РИА Новости, 12.12.2025
УФСИН Владимирской области опровергло сообщения о привилегированных отрядах

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. УФСИН Владимирской области опровергло наличие в исправительном учреждении региона отрядов с привилегированными условиями содержания осужденных.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Елену Блиновскую направили в колонию во Владимирской области и распределили в 10 отряд, считающийся у заключенных привилегированным, так как у арестанток там якобы самая лёгкая работа. Адвокат Наталья Сальникова сообщила РИА Новости, что защиту Блиновской не уведомили о ее этапировании в колонию.
«

УФСИН России по Владимирской области сообщает. Информация, появившаяся в сети Интернет 12.12.2025, о том, что в исправительном учреждении Владимирской области существуют отряды с привилегированными условиями содержания осужденных, не соответствует действительности

УФСИН России по Владимирской области
Отмечается, что все осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Владимирской области, содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
