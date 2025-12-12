ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по украинским военным и энергетическим объектам, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, <...> в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Бойцы также уничтожили цеха сборки и места хранения БПЛА, склады горючего и пункты временной дислокации формирований противника. Армия применила в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
За неделю средства ПВО сбили три авиабомбы, 27 снарядов HIMARS, пять управляемых ракет "Нептун" и 1756 беспилотников. Силы Черноморского флота поразили безэкипажный катер.
