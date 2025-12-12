Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 12.12.2025 (обновлено: 13:35 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/udar-2061627828.html
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по украинским военным и энергетическим объектам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:24:00+03:00
2025-12-12T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
безопасность
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055977373_0:103:3016:1800_1920x0_80_0_0_91f39236ad64e5aacb9df22a51d0c610.jpg
https://ria.ru/20251211/seversk-2061497297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055977373_336:0:3016:2010_1920x0_80_0_0_c1be80ab9a6c0d05cfb77c26048ceb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, киев, безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность, Черное море
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю

ВС РФ нанесли массированный и 5 групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по украинским военным и энергетическим объектам, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, <...> в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
Бойцы также уничтожили цеха сборки и места хранения БПЛА, склады горючего и пункты временной дислокации формирований противника. Армия применила в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
За неделю средства ПВО сбили три авиабомбы, 27 снарядов HIMARS, пять управляемых ракет "Нептун" и 1756 беспилотников. Силы Черноморского флота поразили безэкипажный катер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевБезопасностьЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала