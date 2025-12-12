НЬЮ-ЙОРК, 12 дек - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка, впервые с момента ареста лично предстал перед судом, он выглядел спокойным и с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами, трансляцию заседания вели американские СМИ.
До этого заседания проходили в онлайн-формате, а 22-летнего Робинсона подключали по видеосвязи из тюрьмы.
В этот раз Робинсона доставили непосредственно в здание суда. Заседание состоялось в городе Прово (штат Юта). Юноша выбрал для первого заседания голубую рубашку и галстук в ромбик.
Обвиняемый выглядел спокойно. На видео при этом попал момент, когда Робинсон с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами.
СМИ при этом отмечают, что на заседании присутствовали родители Робинсона. Сам процесс касался вопросов освещения данного дела в СМИ.
Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.