Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично

НЬЮ-ЙОРК, 12 дек - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка, впервые с момента ареста лично предстал перед судом, он выглядел спокойным и с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами, трансляцию заседания вели американские СМИ.

До этого заседания проходили в онлайн-формате, а 22-летнего Робинсона подключали по видеосвязи из тюрьмы.

В этот раз Робинсона доставили непосредственно в здание суда. Заседание состоялось в городе Прово (штат Юта ). Юноша выбрал для первого заседания голубую рубашку и галстук в ромбик.

Обвиняемый выглядел спокойно. На видео при этом попал момент, когда Робинсон с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами.

СМИ при этом отмечают, что на заседании присутствовали родители Робинсона. Сам процесс касался вопросов освещения данного дела в СМИ.