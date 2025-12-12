Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ubiystvo-2061545031.html
Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично
Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично - РИА Новости, 12.12.2025
Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично
Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка, впервые с момента ареста лично предстал перед судом, он выглядел спокойным и с улыбкой на лице... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:06:00+03:00
2025-12-12T01:06:00+03:00
в мире
юта
сша
украина
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794484_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_12416523c569199b82eb18d924b85163.jpg
https://ria.ru/20251209/ssha-2060967305.html
https://ria.ru/20251123/durov-2056994014.html
юта
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794484_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b7e8802c2c5477afaee40e674d9f0a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юта, сша, украина, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Юта, США, Украина, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом лично

Обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон впервые предстал перед судом лично

© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : соцсети
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 12 дек - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка, впервые с момента ареста лично предстал перед судом, он выглядел спокойным и с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами, трансляцию заседания вели американские СМИ.
До этого заседания проходили в онлайн-формате, а 22-летнего Робинсона подключали по видеосвязи из тюрьмы.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс
9 декабря, 22:00
В этот раз Робинсона доставили непосредственно в здание суда. Заседание состоялось в городе Прово (штат Юта). Юноша выбрал для первого заседания голубую рубашку и галстук в ромбик.
Обвиняемый выглядел спокойно. На видео при этом попал момент, когда Робинсон с улыбкой на лице переговаривался с адвокатами.
СМИ при этом отмечают, что на заседании присутствовали родители Робинсона. Сам процесс касался вопросов освещения данного дела в СМИ.
Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
23 ноября, 21:24
 
В миреЮтаСШАУкраинаЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала