В Твери ввели режим ЧС в границах трех домов и социально-значимого объекта

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с повреждением многоквартирных жилых домов…постановляю… Ввести с 04.30 12.12. 2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации", - говорится в постановлении.