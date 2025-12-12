В Твери ввели режим ЧС в границах трех домов и социально-значимого объекта

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Режим ЧС введен в Твери, где ночью велось отражение атаки БПЛА, в границах трех домов и одного социально-значимого объекта, следует из опубликованного на сайте администрации города постановления.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет.
"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с повреждением многоквартирных жилых домов…постановляю… Ввести с 04.30 12.12. 2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации", - говорится в постановлении.
Границей территории, на которой возникла ЧС, в документе обозначены три дома по двух улицам и один социально-значимый объект.