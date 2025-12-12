В Тверской области арестовали мужчину, который собирался поджечь семью

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Суд арестовал жителя Тверской области, который облил своих мать, сына, а также жилище легковоспламеняющейся жидкостью и собирался поджечь, сообщила прокуратура региона.
Предварительно установлено, что в городе Нелидово 11 декабря в ходе конфликта "мужчина облил воспламеняющейся жидкостью свою мать и малолетнего сына, а также жилое помещение" и попытался поджечь. Однако преступный умысел не был доведен до конца "из-за неисправности зажигалки".
"Суд с учетом позиции Нелидовской межрайонной прокуратуры заключил под стражу 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
СУСК РФ по Тверской области в своем Telegram-канале уточняет, что мужчина облил родственников и предметы домашнего обихода бензином.