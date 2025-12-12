В Тверской области арестовали мужчину, который собирался поджечь семью

Предварительно установлено, что в городе Нелидово 11 декабря в ходе конфликта "мужчина облил воспламеняющейся жидкостью свою мать и малолетнего сына, а также жилое помещение" и попытался поджечь. Однако преступный умысел не был доведен до конца "из-за неисправности зажигалки".