В Твери обследовали дом, поврежденный при атаке БПЛА

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Обследование не выявило повреждений несущих конструкций дома, поврежденного в результате отражения атаки БПЛА в Твери, сообщило правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет.
"Проведено обследование дома, в результате которого выявлено, что несущие конструкции здания не повреждены. Проведен разбор разрушенных элементов. В настоящее время завершены работы, связанные с восстановлением газоснабжения жилого фонда", - говорится в Telegram-канале правительства региона.