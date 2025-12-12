https://ria.ru/20251212/tver-2061614723.html
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
Жители квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки БПЛА на дом в Твери, временно размещаются в гостиницах, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.12.2025
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости.
Жители квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки БПЛА на дом в Твери, временно размещаются в гостиницах, сообщило
правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев
сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери
. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. По словам Королева, в результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал.
"Планируется, что до конца дня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться. Граждане, в квартирах которых необходимо провести ремонт, временно размещаются в гостиницах. Обеспечена возможность подвоза людей к месту работы и учебы", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, ведутся восстановительные работы, в течение дня должны быть завершены работы по восстановлению газоснабжения, закончен поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта.