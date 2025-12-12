Рейтинг@Mail.ru
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 12.12.2025 (обновлено: 15:57 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/tver-2061614723.html
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах - РИА Новости, 12.12.2025
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
Жители квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки БПЛА на дом в Твери, временно размещаются в гостиницах, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:33:00+03:00
2025-12-12T15:57:00+03:00
жилье
тверь
виталий королев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682355_0:129:2742:1671_1920x0_80_0_0_e56d6c21d67e5af195e38c9c2dd6d41b.jpg
https://ria.ru/20251212/bpla-2061565792.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682355_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba1954a2f54bc5bd2da2acc1b455b4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, тверь, виталий королев, происшествия
Жилье, Тверь, Виталий Королев, Происшествия
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах

Пострадавших от атаки БПЛА в Твери разместили в гостиницах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Жители квартир, в которых требуется проведение ремонта после атаки БПЛА на дом в Твери, временно размещаются в гостиницах, сообщило правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. По словам Королева, в результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал.
"Планируется, что до конца дня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться. Граждане, в квартирах которых необходимо провести ремонт, временно размещаются в гостиницах. Обеспечена возможность подвоза людей к месту работы и учебы", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, ведутся восстановительные работы, в течение дня должны быть завершены работы по восстановлению газоснабжения, закончен поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
После атаки БПЛА в Твери в больнице остаются четыре человека
Вчера, 06:50
 
ЖильеТверьВиталий КоролевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала