В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты БПЛА

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Фрагменты БПЛА упали на парковке торгового центра в Твери, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
В ночь на пятницу Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет.
"Силами Минобороны над территорией региона уничтожено 3 БПЛА. Последствия ликвидации одного БПЛА продолжаем устранять в доме на улице Оснабрюкской. В результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал. Силы и средства на месте. Объекты инфраструктуры функционируют штатно", - приводятся слова Королева в Telegram-канале правительства региона.
