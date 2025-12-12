В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты БПЛА

"Силами Минобороны над территорией региона уничтожено 3 БПЛА. Последствия ликвидации одного БПЛА продолжаем устранять в доме на улице Оснабрюкской. В результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал. Силы и средства на месте. Объекты инфраструктуры функционируют штатно", - приводятся слова Королева в Telegram-канале правительства региона.