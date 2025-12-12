Рейтинг@Mail.ru
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 12.12.2025
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека - РИА Новости, 12.12.2025
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находятся 22 человека, в том числе пять детей, сообщает правительство Тверской области. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
тверь
виталий королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
Новости
тверь, виталий королев, мчс россии
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Виталий Королев, МЧС России
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека

После атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека, в том числе пять детей

Вид на город Тверь
Вид на город Тверь
Вид на город Тверь. Архивное фото
Вид на город Тверь. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находятся 22 человека, в том числе пять детей, сообщает правительство Тверской области.
"В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пять детей. Люди по указанию главы региона обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию
06:16
В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию
06:16
Добавляется, что врио губернатора поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.
Также по поручению Королева на месте работает комиссия в составе регионального Мистроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания.
В ночь на пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Кроме того, прокуратурой была запущена горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания помощи.
Последствия атаки БПЛА в Твери
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
05:36
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
05:36
 
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Виталий Королев, МЧС России
 
 
Версия 2023.1 Beta
