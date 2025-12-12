https://ria.ru/20251212/tver-2061565190.html
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека - РИА Новости, 12.12.2025
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находятся 22 человека, в том числе пять детей, сообщает правительство Тверской области. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T06:40:00+03:00
2025-12-12T06:40:00+03:00
2025-12-12T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
тверь
виталий королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
тверь, виталий королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Виталий Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После отражения атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека
После атаки БПЛА в Твери в ПВР находится 22 человека, в том числе пять детей