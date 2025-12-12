В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию

"Сегодня в городе Твери в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, есть раненые... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: телефон +7-919-057-27-62", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.