В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Горячая линия организована после отражения атаки БПЛА в Твери, в результате которой поврежден жилой дом и есть пострадавшие, сообщает прокуратура Тверской области.
В ночь на пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщал о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. По его словам, медпомощь оказана шести взрослым и ребёнку, жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб.
"Сегодня в городе Твери в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, есть раненые... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: телефон +7-919-057-27-62", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Добавляется, что со всеми ведомствами обеспечено взаимодействие с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Прокурор Пролетарского района города Твери Олег Рузаев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.