В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 12.12.2025
В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию
В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию
Горячая линия организована после отражения атаки БПЛА в Твери, в результате которой поврежден жилой дом и есть пострадавшие, сообщает прокуратура Тверской... РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
пролетарский район
виталий королев
происшествия, тверь, пролетарский район, виталий королев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Пролетарский район, Виталий Королев
Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону
© Fotolia / George Dolgikh
Мужчина звонит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Горячая линия организована после отражения атаки БПЛА в Твери, в результате которой поврежден жилой дом и есть пострадавшие, сообщает прокуратура Тверской области.
В ночь на пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщал о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. По его словам, медпомощь оказана шести взрослым и ребёнку, жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб.
"Сегодня в городе Твери в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, есть раненые... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: телефон +7-919-057-27-62", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Добавляется, что со всеми ведомствами обеспечено взаимодействие с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Прокурор Пролетарского района города Твери Олег Рузаев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТверьПролетарский районВиталий Королев
 
 
