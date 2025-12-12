https://ria.ru/20251212/tver-2061561661.html
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб - РИА Новости, 12.12.2025
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
Оперативный штаб развернут в Твери, где в результате отражения атаки БПЛА пострадали жильцы многоквартирного дома, сообщает правительство Тверской области. РИА Новости, 12.12.2025
тверь
виталий королев
тверь
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
В Твери на месте атаки БПЛА на дом врио региона Королев развернул оперштаб