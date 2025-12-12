Рейтинг@Mail.ru
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
05:36 12.12.2025 (обновлено: 10:24 12.12.2025)
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб - РИА Новости, 12.12.2025
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб
Оперативный штаб развернут в Твери, где в результате отражения атаки БПЛА пострадали жильцы многоквартирного дома, сообщает правительство Тверской области. РИА Новости, 12.12.2025
тверь
виталий королев
https://ria.ru/20251212/tver-2061558004.html
тверь
тверь, виталий королев
Тверь, Виталий Королев
В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб

В Твери на месте атаки БПЛА на дом врио региона Королев развернул оперштаб

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Твери, где в результате отражения атаки БПЛА пострадали жильцы многоквартирного дома, сообщает правительство Тверской области.
В ночь на пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщал о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. По его словам, медпомощь оказана шести взрослым и ребёнку, жильцов дома эвакуировали.
"Королев прибыл к дому в Твери ... где в результате отражения атаки БПЛА пострадали люди. На месте развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также правительство публикует и кадры с места ЧП у жилого дома в Твери.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек
ТверьВиталий Королев
 
 
