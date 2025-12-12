После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребёнку, После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребёнку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

В пятницу Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери есть пострадавшие.

"Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице", - сказал Королев, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

По словам врио губернатора, идет эвакуация жителей дома, также будет организована вся необходимая помощь.