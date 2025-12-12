https://ria.ru/20251212/tver-2061558004.html
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек
После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребёнку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. РИА Новости, 12.12.2025
2025
