После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 12.12.2025 (обновлено: 08:25 12.12.2025)
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек - РИА Новости, 12.12.2025
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек
После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребёнку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. РИА Новости, 12.12.2025
После атаки БПЛА на Тверь в больницу доставили семь человек

Шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов ВСУ на Тверь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребёнку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
В пятницу Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери есть пострадавшие.
"Шести взрослым и ребёнку уже оказывается медицинская помощь в больнице", - сказал Королев, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
По словам врио губернатора, идет эвакуация жителей дома, также будет организована вся необходимая помощь.
"Силы и средства работают. Выехал на место", - добавил он.
