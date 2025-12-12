Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по С-400
13:02 12.12.2025 (обновлено: 13:29 12.12.2025)
Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по С-400
Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по С-400 - РИА Новости, 12.12.2025
Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по С-400
Никаких изменений в связи с использованием Турцией закупленных у РФ систем С-400 нет, заявил в пятницу представитель минобороны Турции Зеки Актюрк. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сша
анкара (провинция)
турция
дональд трамп
хакан фидан
f-35
с-400 «триумф»
в мире, сша, анкара (провинция), турция, дональд трамп, хакан фидан, f-35, с-400 «триумф»
В мире, США, Анкара (провинция), Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан, F-35, С-400 «Триумф»
Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по С-400

Минобороны Турции опровергло какие-либо планы по закупленным у РФ системам С-400

СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Никаких изменений в связи с использованием Турцией закупленных у РФ систем С-400 нет, заявил в пятницу представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.
Турция должна отказаться от российских С-400 ради получения американских истребителей F-35, заявил в среду посол США в Турции Томас Баррак. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине, что позволит Анкаре закупить американские F-35, в которых Вашингтон отказал из-за российских ЗРК, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Вчера, 11:20
"Усилия по укреплению возможностей нашей страны в противовоздушной обороне за счет локальных систем продолжаются по плану. Никаких изменений в связи с ЗРК С-400 за последние дни не имеется", - цитирует газета Milliyet Актюрка.
МО Турции также подтвердило продолжающиеся переговоры с США по приобретению истребителей F-35.
Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Вчера, 11:47
 
В миреСШААнкара (провинция)ТурцияДональд ТрампХакан ФиданF-35С-400 «Триумф»
 
 
