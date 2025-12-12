Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
08:46 12.12.2025
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета
Президент России Владимир Путин поздравил народ дружественного Туркменистана с днем нейтралитета. РИА Новости, 12.12.2025
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народ дружественного Туркменистана с днем нейтралитета.
"Символично, что 12 декабря ровно три десятилетия назад Генеральная ассамблея Организация Объединённых Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального. Этот день отмечается в Туркменистане в качестве государственного праздника, и именно этот день впоследствии по инициативе туркменистанских друзей был объявлен ООН международным днём нейтралитета. Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием, поздравить всех наших туркменистанских друзей", - сказал Путин на форуме Международного года мира и доверия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
10 декабря, 16:13
 
Россия Владимир Путин ООН В мире
 
 
