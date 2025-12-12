https://ria.ru/20251212/turkmeniya-2061574507.html
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета - РИА Новости, 12.12.2025
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета
Президент России Владимир Путин поздравил народ дружественного Туркменистана с днем нейтралитета. РИА Новости, 12.12.2025
россия
владимир путин
оон
в мире
Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета
Путин поздравил народ Туркменистана с Днем нейтралитета