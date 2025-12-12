https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061682129.html
Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов на "Щелкунчика"
Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 12.12.2025
Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов на "Щелкунчика"
Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об аукционах на билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:44:00+03:00
2025-12-12T15:44:00+03:00
2025-12-12T15:50:00+03:00
россия
николай цискаридзе
большой театр
новый год
россия
Новости
ru-RU
Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов на "Щелкунчика"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об аукционах на билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, заявил, что не считает их целесообразными для себя, отметив, что у него нет лишних нескольких миллионов.
"Вы знаете, эта проблема, что нет билетов, - она была всегда, сколько я себя помню. Но участвовать в аукционе - не знаю. Есть, наверное, люди, у которых есть лишних три-четыре миллиона для того, чтобы посетить Большой театр
, у меня их нет. Я честно работаю", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости об аукционах на "Щелкунчика" в Большом театре, в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям был предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могли принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем продавались комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Рекордная ставка на декабрьские представления балета "Щелкунчик" в Большом театре превысила миллион рублей на аукционе в этом году.