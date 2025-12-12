Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об аукционах на билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, заявил, что не считает их целесообразными для себя, отметив, что у него нет лишних нескольких миллионов.

Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям был предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могли принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем продавались комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.