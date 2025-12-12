Рейтинг@Mail.ru
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов - РИА Новости, 12.12.2025
15:21 12.12.2025
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что Роскомнадзор должен контролировать проблему с сайтами... РИА Новости, 12.12.2025
россия
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов

Цискаридзе: Роскомнадзор должен контролировать сайты перекупщиков билетов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что Роскомнадзор должен контролировать проблему с сайтами перекупщиков билетов в театры.
"Сейчас у всех одна и та же проблема - вот эти перекупные сайты (сайты перекупщиков - ред.). Почему Роскомнадзор не может сразу заблокировать все - находит какую-то фразу у блогеров и привлекает их к уголовной ответственности, а вот эти сайты не может сразу заблокировать и уничтожить? Мне непонятно", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Цискаридзе отметил, что есть специалисты, которые понимают, как устроен процесс продажи билетов - когда какие билеты выложить на площадки, чтобы они в наименьшей степени попали к перекупщикам, а в наибольшей - к зрителю.
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
11 декабря, 15:11
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
