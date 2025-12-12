https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061674342.html
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов - РИА Новости, 12.12.2025
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что Роскомнадзор должен контролировать проблему с сайтами... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:21:00+03:00
2025-12-12T15:21:00+03:00
2025-12-12T15:21:00+03:00
общество
россия
николай цискаридзе
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932901296_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_d19e7c0d3856570df2e7465367576f4e.jpg
https://ria.ru/20251211/vtb-2061343126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932901296_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d037c06a43ad34a79d58fcb3eddd7040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, николай цискаридзе, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Николай Цискаридзе, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Цискаридзе призвал Роскомнадзор контролировать сайты перекупщиков билетов
Цискаридзе: Роскомнадзор должен контролировать сайты перекупщиков билетов