Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле - РИА Новости, 12.12.2025
15:10 12.12.2025
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле
Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете "Щелкунчик" в Государственном... РИА Новости, 12.12.2025
Новости
россия, николай цискаридзе, государственный кремлевский дворец
Россия, Николай Цискаридзе, Государственный Кремлевский дворец
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле

Цискаридзе: Панькова и Гурин исполнят главные роли в Щелкунчике в Кремле

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском дворце, сообщил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе.
Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета "Щелкунчик" 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
"В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли - замечательные ребята", - сказал он на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Цискаридзе отметил, что Панькова и Гурин участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.
"Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них все сложилось", - добавил он.
Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля "Щелкунчик" на сцене Кремлевского Дворца дважды - 18 и 19 декабря.
РоссияНиколай ЦискаридзеГосударственный Кремлевский дворец
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
