Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском дворце, сообщил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе.

Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета "Щелкунчик" 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце

"В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли - замечательные ребята", - сказал он на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Цискаридзе отметил, что Панькова и Гурин участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.

"Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них все сложилось", - добавил он.