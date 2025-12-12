https://ria.ru/20251212/tsiskaridze-2061671841.html
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле - РИА Новости, 12.12.2025
Цискаридзе рассказал, кто исполнит главные роли в "Щелкунчике" в Кремле
Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли в новогоднем балете "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском дворце, сообщил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе.
Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета "Щелкунчик" 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце
"В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли - замечательные ребята", - сказал он на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Цискаридзе
отметил, что Панькова и Гурин участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.
"Сейчас, репетируя с ними, я понимаю, что скоро они уйдут. Мне настолько жалко, они очень хорошие ребята. Но я прекрасно понимаю, что они выросли и им хочется в театр, Дай бог, чтобы у них все сложилось", - добавил он.
Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля "Щелкунчик" на сцене Кремлевского Дворца дважды - 18 и 19 декабря.