Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"
Культура
 
14:34 12.12.2025
Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"
Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" - РИА Новости, 12.12.2025
Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"
Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" эпидемией. РИА Новости, 12.12.2025
россия, николай цискаридзе, новый год, мариинский театр, большой театр
Культура, Россия, Николай Цискаридзе, Новый год, Мариинский театр, Большой театр
Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"

Цискаридзе назвал ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» эпидемией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" эпидемией.
Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят свою версию балета "Щелкунчик" 18 и 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам
11 декабря, 19:19
"Всегда было сложно попасть в Большой театр на "Щелкунчика", но то, что сейчас такое сумасшествие везде - я не знаю, почему, почему только сейчас разглядели, что без "Щелкунчика" невозможно жить", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Артист отметил, что главный новогодний балет "Щелкунчик" идет с 1934 года на сцене Мариинского театра, изначально он предназначался исключительно для детской аудитории.
"На самом деле в том, что люди сошли с ума по "Щелкунчику", виноваты два выпускника этой школы - Василий Вайнонен, который поставил этот спектакль, и Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе), который уехал в Америку для того, чтобы заработать в Christmas time деньги, сделал свой спектакль. Они оба сделали спектакль на основе того , где участвовали в детстве в Мариинском театре. С этого момента вокруг спектакля началась эпидемия", - добавил он.
Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля "Щелкунчик" на сцене Кремлевского Дворца дважды - 18 и 19 декабря.
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Цискаридзе: ни одна страна не тратит столько денег на культуру, как Россия
Вчера, 13:30
 
КультураРоссияНиколай ЦискаридзеНовый годМариинский театрБольшой театр
 
 
