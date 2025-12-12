Цискаридзе прокомментировал ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"

Балет "Щелкунчик" традиционно является главным новогодним спектаклем. Ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик" сохраняется из года в год. В 2024 году Академия русского балета имени Вагановой представила свою версию легендарного спектакля "Щелкунчик" на сцене Кремлевского Дворца дважды - 18 и 19 декабря.