Цискаридзе: ни одна страна не тратит столько денег на культуру, как Россия
Культура
 
13:30 12.12.2025
Цискаридзе: ни одна страна не тратит столько денег на культуру, как Россия
2025
россия, николай цискаридзе
Культура, Россия, Николай Цискаридзе
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ни одна страна не тратит столько денег на содержание объектов культуры, как Россия, но надо правильно распределять средства, заявил народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
"Хочется, чтобы везде уровень театров был высочайший в нашей стране. На самом деле, я много раз говорил эту фразу - ни одна страна не тратит такое количество денег на содержание объектов культуры", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что необходимо правильно распределять эти средства.
