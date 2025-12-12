В Москве пресекли работу подпольного цеха по производству наркотиков

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Полицейские в Москве совместно с ФСБ и Росгвардией пресекли работу подпольного цеха, маскировавшего наркотики в коробках от элитной парфюмерии, задержаны пять человек, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он отметил, что задержаны 38-летний организатор преступной группы, ее 64-летняя участница, две ее дочери 41 и 44 лет, а также 21-летний мужчина.

Представитель МВД добавил, что организатор закупал наркотики в теневом сегменте интернета, расфасовывал их и на станке создавал двойные днища в коробках из-под духов, после его отправлял "продукцию" через доставку для последующей обработки. "Во время обысков изъято семь свертков с веществами, 195 коробок из-под духов различных брендов, 15 коробок с двойным дном, внутри которых находились свертки с наркотическим веществом, электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника", - отметил Васенин.