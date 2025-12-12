https://ria.ru/20251212/tsb-2061631883.html
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear - РИА Новости, 12.12.2025
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
Сумма иска Банка России к европейскому депозитарию Euroclear складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. РИА Новости, 12.12.2025
