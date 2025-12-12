https://ria.ru/20251212/tsb-2061581885.html
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов
Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:31:00+03:00
экономика
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
оон
экономика, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), оон
Экономика, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ООН
