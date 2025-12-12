Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tsb-2061581885.html
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов - РИА Новости, 12.12.2025
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов
Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:31:00+03:00
2025-12-12T09:31:00+03:00
экономика
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_5c57009218dfa15c7715fbb14cb72105.jpg
https://ria.ru/20251212/ekspert-2061571117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37a2cd205ca3f08a23e2a4bb1d830052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), оон
Экономика, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ООН
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов

ЦБ оспорит планы Еврокомиссии по использованию российских активов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор.
Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов.
«

"Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - сказано в сообщении.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС
08:10
 
ЭкономикаЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала