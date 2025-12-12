https://ria.ru/20251212/tramp-2061760658.html
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 12.12.2025
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Бангкок и Пномпень выразили готовность остановить боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T20:54:00+03:00
2025-12-12T20:54:00+03:00
2025-12-12T22:31:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251212/tailand-2061755843.html
таиланд
камбоджа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-12-12T20:54
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня