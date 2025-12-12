Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
20:54 12.12.2025 (обновлено: 22:31 12.12.2025)
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Бангкок и Пномпень выразили готовность остановить боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.12.2025
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-12-12T20:54
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
1920
1920
true
Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Бангкок и Пномпень выразили готовность остановить боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом относительно крайне печального возобновления их давнего конфликта. Они согласились прекратить огонь начиная с сегодняшнего вечера и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", — написал он в соцсети Truth Social.

Эскалация ситуации в приграничных районах двух стран произошла в минувшие выходные. Они обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по объектам друг друга. С обеих сторон есть погибшие и раненые как среди военных, так и среди мирных жителей.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами вспыхнул пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.

В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
