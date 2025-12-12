Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной.
"Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", - сказал о положении дел в украинском урегулировании Трамп на мероприятии в Белом доме.
Американский лидер не уточнил, к кому адресовывал высказывание о глобальном конфликте.
Он подчеркнул, что США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации, убежден Трамп.
Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США.
С российским лидером Владимиром Путиным американский коллега разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.