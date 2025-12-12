Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 12.12.2025 (обновлено: 08:43 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/tramp-2061572134.html
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:22:00+03:00
2025-12-12T08:43:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061564369.html
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551449.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования, пригрозив Третьей мировой войной.
"Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", - сказал о положении дел в украинском урегулировании Трамп на мероприятии в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу
06:23
Американский лидер не уточнил, к кому адресовывал высказывание о глобальном конфликте.
"Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США хотят урегулирования, хотя не вовлечены в конфликт, а только в переговоры. Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации, убежден Трамп.
Президент США ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Владимира Зеленского. Его глава Штатов призывал реалистично оценивать ситуацию. Сообщалось, что тот якобы контактирует в онлайн-режиме с представителями администрации США.
С российским лидером Владимиром Путиным американский коллега разговаривал 16 октября, это был восьмой с начала года телефонный контакт. Кремль в декабре сообщал, что новых бесед пока не планируется.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
02:45
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала