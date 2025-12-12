Рейтинг@Mail.ru
06:19 12.12.2025
Трамп готовится ослабить федеральные ограничения на марихуану, сообщают СМИ
Трамп готовится ослабить федеральные ограничения на марихуану, сообщают СМИ
в мире, сша, колумбия, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, ослабит жесткие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года, сообщает издание Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В соответствии с планом, Трамп переклассифицирует марихуану, которая по федеральному закону запрещена и подвергается тем же ограничениям, что и героин, как менее опасный наркотик. Это упростит регулирование, облегчит проведение медицинских исследований, связанных с марихуаной, и создаст налоговые льготы для компаний, культивирующих каннабис.
Как отмечает издание, команда Трампа анализирует результаты опросов, показывающие растущую поддержку переклассификации. При этом окончательное решение еще не принято.
Планы администрации не предполагают сделать марихуану легальной на федеральном уровне для рекреационного использования, отмечается в публикации.
В США меры по ослаблению ограничений на употребление марихуаны предпринял ряд отдельных штатов. Двадцать четыре штата и округ Колумбия полностью легализовали ее.
Заголовок открываемого материала