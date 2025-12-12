Рейтинг@Mail.ru
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа - РИА Новости, 12.12.2025
05:17 12.12.2025
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа
Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 миллиардов долларов, составит около 1,1 триллиона долларов, передает... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа

Bloomberg оценил "Золотой купол" Трампа в 1,1 триллиона долларов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 миллиардов долларов, составит около 1,1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные экспертные оценки.
Уточняется, что расчеты агентства основаны на ценах на оружие и оборонные системы, но не учитывают операционные расходы, затраты на персонал или исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы увеличат общую стоимость проекта еще сильнее, предупреждает Блумберг.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола"
02:22
Агентство также рассчитало стоимость более скромной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты от полномасштабной атаки только одного противника, и пришел к выводу, что даже эта версия обойдется в 844,4 миллиарда долларов.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США включили развитие "Золотого купола" в стратегию нацбезопасности
5 декабря, 12:31
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
