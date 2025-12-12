https://ria.ru/20251212/tramp-2061560863.html
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа
Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 миллиардов долларов, составит около 1,1 триллиона долларов, передает... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T05:17:00+03:00
2025-12-12T05:17:00+03:00
2025-12-12T05:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251212/bessent-2061549289.html
https://ria.ru/20251205/ssha-2060035986.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа
Bloomberg оценил "Золотой купол" Трампа в 1,1 триллиона долларов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 миллиардов долларов, составит около 1,1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг
со ссылкой на собственные экспертные оценки.
Уточняется, что расчеты агентства основаны на ценах на оружие и оборонные системы, но не учитывают операционные расходы, затраты на персонал или исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы увеличат общую стоимость проекта еще сильнее, предупреждает Блумберг.
Агентство также рассчитало стоимость более скромной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты от полномасштабной атаки только одного противника, и пришел к выводу, что даже эта версия обойдется в 844,4 миллиарда долларов.
В мае президент США Дональд Трамп
сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.