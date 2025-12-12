СМИ подсчитали стоимость "Золотого купола" Трампа

Уточняется, что расчеты агентства основаны на ценах на оружие и оборонные системы, но не учитывают операционные расходы, затраты на персонал или исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы увеличат общую стоимость проекта еще сильнее, предупреждает Блумберг.