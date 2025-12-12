https://ria.ru/20251212/tramp-2061560407.html
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год. РИА Новости, 12.12.2025
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США
Трамп выразил надежду на скорое подписание оборонного бюджета США на 2026 год