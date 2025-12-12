Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США - РИА Новости, 12.12.2025
05:07 12.12.2025
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год. РИА Новости, 12.12.2025
Трамп надеется на скорое подписание оборонного бюджета США

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год.
"Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме.
Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп приказал усилить надзор за компаниями, продвигающими политповестку
