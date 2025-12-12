Трамп приказал усилить надзор за компаниями, продвигающими политповестку

"Соединенные Штаты должны усилить надзор и принять меры для восстановления общественного доверия к индустрии консультационно-представительских компаний, в том числе путем продвижения подотчетности, прозрачности и конкуренции", - говорится в указе президента.

Как утверждает Белый дом, два крупнейших игрока на этом рынке, Institutional Shareholder Services и Glass, Lewis & Co., используют свое положение для продвижения радикальных политически мотивированных повесток, таких как экология, социальная политика и корпоративное управление (ESG) и политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Консультационно-представительские компании предоставляют исследовательские материалы и рекомендации по голосованию институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и управляющие активами, чтобы те могли принять решение о том, как голосовать своими акциями на ежегодных или внеочередных собраниях акционеров. Деятельность таких фирм обусловлена тем, что что крупные инвесторы часто не располагают временем и ресурсами для самостоятельного анализа каждого вопроса на собрании акционеров.