Трамп приказал усилить надзор за компаниями, продвигающими политповестку - РИА Новости, 12.12.2025
04:10 12.12.2025
Трамп приказал усилить надзор за компаниями, продвигающими политповестку
Трамп приказал усилить надзор за компаниями, продвигающими политповестку
Новости
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал усилить надзор за консультационно-представительскими компаниями, продвигающими, по мнению Белого дома, политически мотивированную повестку.
"Соединенные Штаты должны усилить надзор и принять меры для восстановления общественного доверия к индустрии консультационно-представительских компаний, в том числе путем продвижения подотчетности, прозрачности и конкуренции", - говорится в указе президента.
Как утверждает Белый дом, два крупнейших игрока на этом рынке, Institutional Shareholder Services и Glass, Lewis & Co., используют свое положение для продвижения радикальных политически мотивированных повесток, таких как экология, социальная политика и корпоративное управление (ESG) и политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Консультационно-представительские компании предоставляют исследовательские материалы и рекомендации по голосованию институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и управляющие активами, чтобы те могли принять решение о том, как голосовать своими акциями на ежегодных или внеочередных собраниях акционеров. Деятельность таких фирм обусловлена тем, что что крупные инвесторы часто не располагают временем и ресурсами для самостоятельного анализа каждого вопроса на собрании акционеров.
