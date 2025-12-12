https://ria.ru/20251212/tramp-2061552790.html
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп
США потратили на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получили от Киева ничего, признал американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.12.2025
Трамп: США потратили на Украину $350 миллиардов, а взамен не получили ничего