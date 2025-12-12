Рейтинг@Mail.ru
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп
02:58 12.12.2025
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп
США потратили на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получили от Киева ничего, признал американский президент Дональд Трамп.
2025
США не получили ничего от Украины, заявил Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США потратили на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получили от Киева ничего, признал американский президент Дональд Трамп.
"Мы потратили, возможно, 300-350 миллиардов долларов, отдав это Украине. Взамен мы ничего не получили", - заявил он журналистам в Белом доме.
При этом американский лидер добавил, что при нем Соединенные Штаты смогли заключить с Киевом сделку, в результате которой Вашингтон получает редкоземельные металлы Украины.
Трамп заявил, что США никак не вовлечены в конфликт на Украине
