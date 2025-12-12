https://ria.ru/20251212/tramp-2061551642.html
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта, следует из трансляции Белого дома. РИА Новости, 12.12.2025
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта, следует из трансляции Белого дома.
Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, указ президента предписывает администрации принять решительные меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования, вместо того чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.