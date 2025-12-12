Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551642.html
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта, следует из трансляции Белого дома. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:46:00+03:00
2025-12-12T02:46:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061549140.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ

Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы ИИ

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта, следует из трансляции Белого дома.
Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, указ президента предписывает администрации принять решительные меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования, вместо того чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель
02:20
 
ТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала