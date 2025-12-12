Трамп подписал указ о создании системы регулирования ИИ

Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, указ президента предписывает администрации принять решительные меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования, вместо того чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.