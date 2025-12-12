Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

« "На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки", — сказал он журналистам в Белом доме.

В то же время Трамп выразил мнение, что США близки к мирному соглашению с Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон "выбросил что-то" из собственного плана, при этом есть четыре или пять разных частей.

Президент подчеркнул, что американская делегация может принять участие в переговорах с представителями Европы и Украины.

« "Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени". Дональд Трамп президент США президент США

Соединенные Штаты, по его словам, не хотят тратить впустую время на разговоры. При этом глава Белого дома пообещал помочь Киеву с гарантиями безопасности. Он также заявил, что Вашингтон потратил на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получил от нее ничего.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.