Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
02:45 12.12.2025 (обновлено: 09:44 12.12.2025)
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
украина
сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине

Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки", — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
Вчера, 18:23
В то же время Трамп выразил мнение, что США близки к мирному соглашению с Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон "выбросил что-то" из собственного плана, при этом есть четыре или пять разных частей.
Президент подчеркнул, что американская делегация может принять участие в переговорах с представителями Европы и Украины.
«
"Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Соединенные Штаты, по его словам, не хотят тратить впустую время на разговоры. При этом глава Белого дома пообещал помочь Киеву с гарантиями безопасности. Он также заявил, что Вашингтон потратил на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получил от нее ничего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по территориям, сообщили СМИ
Вчера, 19:17

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина
Вчера, 15:05
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
