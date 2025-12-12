ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никак не вовлечен в конфликт на Украине, но подтвердил при этом продолжающиеся продажи оружия НАТО в интересах Киева.
Трамп заявил, что США никак не вовлечены в конфликт на Украине
Трамп заявил, что США никак не вовлечены в конфликт на Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото