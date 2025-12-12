Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет заключить сделку с США, утверждает Трамп - РИА Новости, 12.12.2025
02:43 12.12.2025
Иран хочет заключить сделку с США, утверждает Трамп
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Иран хочет заключить сделку с Вашингтоном, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Иран хотел бы заключить сделку со мной", - сказал он в Белом доме.
Трамп ранее уже не исключал вероятность такой сделки.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы
29 ноября, 23:33
 
