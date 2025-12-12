https://ria.ru/20251212/tramp-2061550256.html
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что США примут участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины, если будет хороший шанс на мирную сделку. РИА Новости, 12.12.2025
2025
Трамп: США встретится с Европой и Киевом по Украине, если будет шанс на сделку