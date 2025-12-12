Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
02:36 12.12.2025 (обновлено: 05:20 12.12.2025)
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что США примут участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины, если будет хороший шанс на мирную сделку. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сша
европа
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
каролин левитт
сша
европа
украина
в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине, каролин левитт
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Каролин Левитт
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины

Трамп: США встретится с Европой и Киевом по Украине, если будет шанс на сделку

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США примут участие в субботней встрече с представителями Европы и Украины, если будет хороший шанс на мирную сделку.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план Трампа по разрешению украинского кризиса.
"Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг отмечала, что США отправят своих представителей на встречу в Европу в выходные, если сочтут, что сделка по урегулированию конфликта на Украине достижима.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп считает, что Зеленский не поддерживает мирный план США по Украине
02:35
 
В миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампМирный план США по УкраинеКаролин Левитт
 
 
