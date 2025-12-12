Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Зеленский не поддерживает мирный план США по Украине
02:35 12.12.2025
Трамп считает, что Зеленский не поддерживает мирный план США по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 12.12.2025
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп считает, что Зеленский не поддерживает мирный план США по Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
"На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп считает, что США очень близки к мирной сделке с Россией и Украиной
02:28
 
