Трамп утверждает, что Россия хочет денуклеаризации
02:26 12.12.2025 (обновлено: 09:47 12.12.2025)
Трамп утверждает, что Россия хочет денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и КНР хотят денуклеаризации. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
китай
сша
в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и КНР хотят денуклеаризации.
Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения России по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем
15 ноября, 03:38
"Я говорил об этом (денуклеаризации. — Прим. ред.) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать", — сказал он в Белом доме.
Трамп не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире
22 ноября, 13:06
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире
22 ноября, 13:06
 
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
