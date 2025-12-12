Трамп утверждает, что Россия хочет денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и КНР хотят денуклеаризации.
Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения России по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Я говорил об этом (денуклеаризации. — Прим. ред.) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать", — сказал он в Белом доме.
Трамп не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
