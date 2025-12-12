Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tramp-2061549140.html
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель
Президент США Дональд Трамп заявил, что в сфере искусственного интеллекта будет лишь один победитель - Соединенные Штаты или Китай. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:20:00+03:00
2025-12-12T02:20:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060635112.html
https://ria.ru/20251125/tramp-2057288756.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель

Трамп: в сфере ИИ будет лишь один победитель

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в сфере искусственного интеллекта будет лишь один победитель - Соединенные Штаты или Китай.
"Здесь, как мне кажется, будет только один победитель. Не знаю, согласится ли кто-то с этим. Думаю, большинство согласится, но победитель здесь будет только один - и это, вероятнее всего, будут либо США, либо Китай", - сказал Трамп во время церемонии подписания указа по устранению препятствий в государственном регулировании сферы искусственного интеллекта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ
8 декабря, 17:26
Американский лидер при этом выразил мнение, что на данный момент США выигрывают с большим отрывом.
Согласно проекту указа, Трамп поручит генеральному прокурору США сформировать за 30 дней рабочую группу для судебных разбирательств против тех штатов, которые вводят регулирование ИИ, противоречащее приоритетам федеральных властей.
Министр торговли Соединенных Штатов, в свою очередь, будет обязан за 90 дней опубликовать оценку действующих в штатах региональных законов в сфере ИИ, которые противоречат политике американской администрации, для дальнейшего их оспаривания в суде прокуратурой.
Также минторгу поручается в аналогичный срок представить регулирование, которое ограничит федеральное финансирование отдельных штатов на развитие интернета, если местные власти принимают законы об ИИ, которые расходятся с целями и задачами администрации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп поручил минэнерго США создать экспериментальную платформу ИИ
25 ноября, 01:45
 
В миреСШАКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала