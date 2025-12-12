https://ria.ru/20251212/tramp-2061549140.html
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп заявил, что в сфере ИИ будет лишь один победитель
Президент США Дональд Трамп заявил, что в сфере искусственного интеллекта будет лишь один победитель - Соединенные Штаты или Китай.
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в сфере искусственного интеллекта будет лишь один победитель - Соединенные Штаты или Китай.
"Здесь, как мне кажется, будет только один победитель. Не знаю, согласится ли кто-то с этим. Думаю, большинство согласится, но победитель здесь будет только один - и это, вероятнее всего, будут либо США
, либо Китай", - сказал Трамп
во время церемонии подписания указа по устранению препятствий в государственном регулировании сферы искусственного интеллекта.
Американский лидер при этом выразил мнение, что на данный момент США выигрывают с большим отрывом.
Согласно проекту указа, Трамп поручит генеральному прокурору США сформировать за 30 дней рабочую группу для судебных разбирательств против тех штатов, которые вводят регулирование ИИ, противоречащее приоритетам федеральных властей.
Министр торговли Соединенных Штатов, в свою очередь, будет обязан за 90 дней опубликовать оценку действующих в штатах региональных законов в сфере ИИ, которые противоречат политике американской администрации, для дальнейшего их оспаривания в суде прокуратурой.
Также минторгу поручается в аналогичный срок представить регулирование, которое ограничит федеральное финансирование отдельных штатов на развитие интернета, если местные власти принимают законы об ИИ, которые расходятся с целями и задачами администрации.