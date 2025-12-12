Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
01:34 12.12.2025
В Белом доме подсчитали количество сказанных Трампом слов с начала срока
В Белом доме подсчитали количество сказанных Трампом слов с начала срока
Президент США Дональд Трамп с момента своего возвращения к власти сказал журналистам в общей сложности 2,4 миллиона слов, что более чем в четыре раза превышает... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:34:00+03:00
2025-12-12T01:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
лев толстой (писатель)
гарри поттер
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, лев толстой (писатель), гарри поттер
В мире, США, Дональд Трамп, Лев Толстой (писатель), Гарри Поттер
В Белом доме подсчитали количество сказанных Трампом слов с начала срока

Белый дом: Трамп с начала срока наговорил на четыре романа "Война и мир"

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с момента своего возвращения к власти сказал журналистам в общей сложности 2,4 миллиона слов, что более чем в четыре раза превышает объем романа Льва Толстого "Война и мир", свидетельствуют данные Белого дома.
Согласно представленной статистической информации стенографического управления Белого дома, с 20 января по 8 декабря текущего года Трамп в рамках открытого общения с прессой сказал журналистам 2,4 миллиона слов. По расчетам управления, данный показатель в 4,1 раза превышает объем "Войны и мира", в 31,1 раза - романа "Гарри Поттер и философский камень" и в 22,2 раза - книги "Искусство сделки". Соавтором последнего произведения является сам американский лидер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом рассказал, почему Трампа выбрали президентом
Вчера, 23:38
Кроме того, Трамп принял участие в 156 пресс-подходах, 13 общих встречах с журналистами, 13 пресс-конференциях, 32 встречах у президентского вертолета Marine One, 30 встречах возле самолета Air Force One, 41 встрече на борту президентского самолета, а также трех официальных пресс-брифингах.
Всего же американский лидер принял участие не менее чем в 433 открытых мероприятиях с участием прессы, подсчитали в Белом доме.
Рукопожатие Дональда Трампа и Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом объяснил синяк на руке Трампа большим количеством рукопожатий
Вчера, 22:55
 
В миреСШАДональд ТрампЛев Толстой (писатель)Гарри Поттер
 
 
