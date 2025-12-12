https://ria.ru/20251212/tramp-2061546279.html
В Белом доме подсчитали количество сказанных Трампом слов с начала срока
Белый дом: Трамп с начала срока наговорил на четыре романа "Война и мир"
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с момента своего возвращения к власти сказал журналистам в общей сложности 2,4 миллиона слов, что более чем в четыре раза превышает объем романа Льва Толстого "Война и мир", свидетельствуют данные Белого дома.
Согласно представленной статистической информации стенографического управления Белого дома, с 20 января по 8 декабря текущего года Трамп
в рамках открытого общения с прессой сказал журналистам 2,4 миллиона слов. По расчетам управления, данный показатель в 4,1 раза превышает объем "Войны и мира", в 31,1 раза - романа "Гарри Поттер
и философский камень" и в 22,2 раза - книги "Искусство сделки". Соавтором последнего произведения является сам американский лидер.
Кроме того, Трамп принял участие в 156 пресс-подходах, 13 общих встречах с журналистами, 13 пресс-конференциях, 32 встречах у президентского вертолета Marine One, 30 встречах возле самолета Air Force One, 41 встрече на борту президентского самолета, а также трех официальных пресс-брифингах.
Всего же американский лидер принял участие не менее чем в 433 открытых мероприятиях с участием прессы, подсчитали в Белом доме.