В Белом доме подсчитали количество сказанных Трампом слов с начала срока

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с момента своего возвращения к власти сказал журналистам в общей сложности 2,4 миллиона слов, что более чем в четыре раза превышает объем романа Льва Толстого "Война и мир", свидетельствуют данные Белого дома.

Согласно представленной статистической информации стенографического управления Белого дома, с 20 января по 8 декабря текущего года Трамп в рамках открытого общения с прессой сказал журналистам 2,4 миллиона слов. По расчетам управления, данный показатель в 4,1 раза превышает объем "Войны и мира", в 31,1 раза - романа " Гарри Поттер и философский камень" и в 22,2 раза - книги "Искусство сделки". Соавтором последнего произведения является сам американский лидер.

Кроме того, Трамп принял участие в 156 пресс-подходах, 13 общих встречах с журналистами, 13 пресс-конференциях, 32 встречах у президентского вертолета Marine One, 30 встречах возле самолета Air Force One, 41 встрече на борту президентского самолета, а также трех официальных пресс-брифингах.