Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области - РИА Новости, 12.12.2025
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области
Центр "Мой бизнес" Томской области провел 12 обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей, в которых приняли участие 284 человек
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Томской области провел 12 обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей, в которых приняли участие 284 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Образовательные программы проводятся бесплатно по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В этом году мероприятия проходили в Зырянском, Каргасокском районах, Томске и Стрежевом. Основой обучения остались традиционные программы для начинающих предпринимателей — "Азбука предпринимателя" и "Основы предпринимательства". В 2025 году было проведено семь учебных потоков. Кроме того, прошли две федеральные программы: "Мама-предприниматель" (для женщин с детьми, имеющих бизнес не более 1 года) и "Серебряный старт" (для граждан старшего возраста, желающих начать собственное дело).
В этом году впервые организованы специализированные программы "СВОй бизнес" для участников СВО и членов их семей, а также "Бизнес как спорт" (сочетает образовательные модули со спортивными тренировками). Для социальных предпринимателей прошла программа "Значимый бизнес".
По словам директора центра "Мой бизнес" региона Ольги Нужной, этот год стал временем образовательных экспериментов. В регионе запустили сразу несколько программ впервые, и они оказались успешны.