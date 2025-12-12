Рейтинг@Mail.ru
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:15 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tomsk-2061718147.html
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области - РИА Новости, 12.12.2025
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области
Центр "Мой бизнес" Томской области провел 12 обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей, в которых приняли участие 284 человек,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:15:00+03:00
2025-12-12T17:15:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57cf1614e40f3287094143fe157546f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области

Свыше 280 человек поучаствовали в программах центра "Мой бизнес" Томской области

© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : правительство Московской области
Вывеска центра оказания услуг "Мой бизнес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Томской области провел 12 обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей, в которых приняли участие 284 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Образовательные программы проводятся бесплатно по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В этом году мероприятия проходили в Зырянском, Каргасокском районах, Томске и Стрежевом. Основой обучения остались традиционные программы для начинающих предпринимателей — "Азбука предпринимателя" и "Основы предпринимательства". В 2025 году было проведено семь учебных потоков. Кроме того, прошли две федеральные программы: "Мама-предприниматель" (для женщин с детьми, имеющих бизнес не более 1 года) и "Серебряный старт" (для граждан старшего возраста, желающих начать собственное дело).
В этом году впервые организованы специализированные программы "СВОй бизнес" для участников СВО и членов их семей, а также "Бизнес как спорт" (сочетает образовательные модули со спортивными тренировками). Для социальных предпринимателей прошла программа "Значимый бизнес".
По словам директора центра "Мой бизнес" региона Ольги Нужной, этот год стал временем образовательных экспериментов. В регионе запустили сразу несколько программ впервые, и они оказались успешны.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала