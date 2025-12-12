Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Томской области провел 12 обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей, в которых приняли участие 284 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Образовательные программы проводятся бесплатно по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В этом году мероприятия проходили в Зырянском, Каргасокском районах, Томске и Стрежевом. Основой обучения остались традиционные программы для начинающих предпринимателей — "Азбука предпринимателя" и "Основы предпринимательства". В 2025 году было проведено семь учебных потоков. Кроме того, прошли две федеральные программы: "Мама-предприниматель" (для женщин с детьми, имеющих бизнес не более 1 года) и "Серебряный старт" (для граждан старшего возраста, желающих начать собственное дело).

В этом году впервые организованы специализированные программы "СВОй бизнес" для участников СВО и членов их семей, а также "Бизнес как спорт" (сочетает образовательные модули со спортивными тренировками). Для социальных предпринимателей прошла программа "Значимый бизнес".