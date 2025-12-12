В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Наряд ДПС уже урегулировал пробку в центре Тюмени, в которой стояли десятки жителей города из-за отключения светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В пятницу в ряде Telegram-каналов Тюмени появились публикации, что жители города стоят в пробке в центре города из-за отключенного светофора. На опубликованном видео с перекрестка улиц 50 лет Октября и Профсоюзной видно большое скопление машин, которые не могут разъехаться самостоятельно, пробку пытаются в объезд преодолеть другие автомобили.

По данным пресс-службы горадминистрации, отключение светофоров, в частности, на данном адресе, было возможно в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения. На сайте учреждения "Тюменьгортранс" подтверждается, что светофор не работал в пятницу с 9.00 по местному времени (7.00 мск).