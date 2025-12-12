Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
13:15 12.12.2025 (обновлено: 13:16 12.12.2025)
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора - РИА Новости, 12.12.2025
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
Наряд ДПС уже урегулировал пробку в центре Тюмени, в которой стояли десятки жителей города из-за отключения светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:15:00+03:00
2025-12-12T13:16:00+03:00
2025
авто, тюмень
Авто, Тюмень
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора

РИА Новости: в центре Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора

Работа сотрудников ГИБДД
Работа сотрудников ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа сотрудников ГИБДД. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Наряд ДПС уже урегулировал пробку в центре Тюмени, в которой стояли десятки жителей города из-за отключения светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В пятницу в ряде Telegram-каналов Тюмени появились публикации, что жители города стоят в пробке в центре города из-за отключенного светофора. На опубликованном видео с перекрестка улиц 50 лет Октября и Профсоюзной видно большое скопление машин, которые не могут разъехаться самостоятельно, пробку пытаются в объезд преодолеть другие автомобили.
По данным пресс-службы горадминистрации, отключение светофоров, в частности, на данном адресе, было возможно в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения. На сайте учреждения "Тюменьгортранс" подтверждается, что светофор не работал в пятницу с 9.00 по местному времени (7.00 мск).
"Наряд сразу приехал и регулировал. Светофор включили в 11.00 по нашему времени (9.00 мск)", – уточнила собеседница агентства. В пресс-службе также продемонстрировали снимок, на котором большого скопления машин уже нет.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача
18 февраля, 10:43
 
АвтоТюмень
 
 
Версия 2023.1 Beta
