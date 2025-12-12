https://ria.ru/20251212/tjumen-2061641042.html
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора - РИА Новости, 12.12.2025
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
Наряд ДПС уже урегулировал пробку в центре Тюмени, в которой стояли десятки жителей города из-за отключения светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2025
https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html
тюмень
В Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
РИА Новости: в центре Тюмени урегулировали пробку из-за отключения светофора
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Наряд ДПС уже урегулировал пробку в центре Тюмени, в которой стояли десятки жителей города из-за отключения светофора, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В пятницу в ряде Telegram-каналов Тюмени появились публикации, что жители города стоят в пробке в центре города из-за отключенного светофора. На опубликованном видео с перекрестка улиц 50 лет Октября и Профсоюзной видно большое скопление машин, которые не могут разъехаться самостоятельно, пробку пытаются в объезд преодолеть другие автомобили.
По данным пресс-службы горадминистрации, отключение светофоров, в частности, на данном адресе, было возможно в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения. На сайте учреждения "Тюменьгортранс" подтверждается, что светофор не работал в пятницу с 9.00 по местному времени (7.00 мск).
"Наряд сразу приехал и регулировал. Светофор включили в 11.00 по нашему времени (9.00 мск)", – уточнила собеседница агентства. В пресс-службе также продемонстрировали снимок, на котором большого скопления машин уже нет.