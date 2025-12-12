Театры не виноваты в ситуации с ценами на билеты, заявил Цискаридзе

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что театры не виноваты в ситуации, которая сложилась с ценами на билеты на театральные представления.

"Вы понимаете, цена билетов, когда ты понимаешь, за сколько ее продают спекулянты потом, - конечно, я понимаю руководителя театра, который ставит уже большую фиксированную цену на сам спектакль… Театры не виноваты, они хотят, чтобы эти деньги хоть как-то пришли к ним, а не остались у спекулянтов", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря: первыми открылись продажи на декабрьские представления. Затем ежедневно стартовали продажи на несколько представлений. Билеты на первые январские спектакли можно было приобрести с 8 декабря.

Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем продавались комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.