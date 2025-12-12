Рейтинг@Mail.ru
Театры не виноваты в ситуации с ценами на билеты, заявил Цискаридзе - РИА Новости, 12.12.2025
13:09 12.12.2025
Театры не виноваты в ситуации с ценами на билеты, заявил Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что театры не виноваты в ситуации, которая сложилась с ценами
Театры не виноваты в ситуации с ценами на билеты, заявил Цискаридзе

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что театры не виноваты в ситуации, которая сложилась с ценами на билеты на театральные представления.
"Вы понимаете, цена билетов, когда ты понимаешь, за сколько ее продают спекулянты потом, - конечно, я понимаю руководителя театра, который ставит уже большую фиксированную цену на сам спектакль… Театры не виноваты, они хотят, чтобы эти деньги хоть как-то пришли к ним, а не остались у спекулянтов", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Большой театр откроет продажи билетов на "Щелкунчик" по спецпрограммам
11 декабря, 19:19
11 декабря, 19:19
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря: первыми открылись продажи на декабрьские представления. Затем ежедневно стартовали продажи на несколько представлений. Билеты на первые январские спектакли можно было приобрести с 8 декабря.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем продавались комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Максимальная стоимость четырех билетов на аукционе на новогодний балет в Большой театр в этом году превысила один миллион рублей.
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
11 декабря, 15:11
11 декабря, 15:11
 
