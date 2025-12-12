Сборка механизмов дискового тормоза для техники "КамАЗ" начата в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Дочернее предприятие "КамАЗа", компания "КамАЗ тормозные системы" ("КТС") в пятницу запустила сборочную линию тормозных механизмов дискового тормоза, которая позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год, проект нацелен на достижение технологического суверенитета, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Состоялось торжественное открытие сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза. Линия запущена в рамках проекта по локализации производства дисковых тормозов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В 2023 году компания "КТС" инициировала проект по локализации производства дисковых тормозов. В результате планомерной работы совместно со специалистами "КамАЗа" была спроектирована и изготовлена современная автоматизированная линия сборки тормозных механизмов дискового тормоза моделей 17,5", 19,5" и 22,5", которые будут устанавливаться на грузовые автомобили "КамАЗ" поколения К5, перспективное семейство автомобилей "Компас", пассажирский транспорт, а также на прицепную технику.

"Данная сборочная линия позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующего лучшим мировым стандартам. Спасибо руководству и трудовому коллективу предприятия, которые достойно решают поставленные задачи и наращивают объемы выпускаемой продукции", - сказал на церемонии открытия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров "КамАЗа" Сергей Чемезов отметил, что запуск новой сборочной линии является продолжением масштабной работы автогиганта и "Ростеха" по расширению спектра продукции и возможностей российского автопрома.

"Наши совместные усилия были нацелены на достижение технологической независимости в этом сегменте автокомпонентов. Теперь "КамАЗ" имеет собственное производство современных дисковых тормозов. Реализация проекта не только усилит технологическую независимость, но и даст возможность оперативно адаптировать компоненты под требования конкретных моделей – например, для автобусов и электробусов на платформе "КамАЗ", - подчеркнул Чемезов.

По словам генерального директора "КамАЗа" Сергея Когогина, в современных экономических и политических условиях крайне важно развивать российские промышленные площадки и быть технологически независимыми.