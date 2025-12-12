https://ria.ru/20251212/tatarstan-2061616619.html
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, двое погибли
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, двое погибли - РИА Новости, 12.12.2025
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, двое погибли
Легковой автомобиль Chevrolet Niva въехал в грузовик в Нижнекамском районе Татарстана, погибли водитель и пассажир, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 12.12.2025
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, двое погибли
КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости.
Легковой автомобиль Chevrolet Niva въехал в грузовик в Нижнекамском районе Татарстана, погибли водитель и пассажир, сообщает
ГИБДД республики.
По информации главы Нижнекамского района
Радмира Беляева, в ДТП погибли глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов.
"В Нижнекамском районе водитель автомобиля Chevrolet Niva, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на металлическое ограждение, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak", - говорится в сообщении ГИБДД
.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.
"В результате страшного ДТП трагически погибли глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов. Владислав Иванович был человеком с большим добрым сердцем, он всегда подходил к своей работе с ответственностью и неравнодушием. За время его работы в Шереметьевке были отремонтированы важные мосты, появились асфальтированные дороги, построен памятник ветеранам ВОВ, обновлена участковая больница", - написал в своем Telegram-канале глава Нижнекамского района Татарстана.
По информации Беляева, погибшему Никишину было всего 34 года, у него было еще много планов по развитию территории, жители села поддерживали его во всех начинаниях. Водителя Горбунова глава района охарактеризовал, как профессионала с большим опытом.