В Иране назвали захват США танкера Венесуэлы пиратством

ТЕГЕРАН, 12 дек - РИА Новости. Захват США нефтяного танкера Венесуэлы является "государственным пиратством", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Военное посягательство на торговое судно, перевозившее нефть рядом с побережьем Венесуэлы, а также его захват являются примером государственного пиратства", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Багаи также осудил произошедшее, заявив, что задержание США кораблей других стран является нарушением основных принципов безопасности международного судоходства.
По его словам, законодательство и санкции США не могут изменить "незаконную и преступную сущность морского вооруженного грабежа". Багаи добавил, что продолжение подобного "поведения" грозит последствиями для мира, безопасности и международной торговли.
При этом он не прокомментировал информацию о возможной связи танкера с Ираном.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.