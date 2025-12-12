Премьер Таиланда рассказал о контактах с США по конфликту с Камбоджей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Таиланд поддерживает контакты с США по пограничному конфликту с Камбоджей на регулярной основе, американская сторона также заинтересована в прекращении огня, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу регулярно ведет переговоры с американской стороной на различных уровнях. Они тоже хотят прекращения огня", - сказал он журналистам, трансляцию вел тайский телеканал NBT Connext.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.