Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда - РИА Новости, 12.12.2025
19:43 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tailand-2061754386.html
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда - РИА Новости, 12.12.2025
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию пограничного конфликта с Таиландом, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун по итогам телефонного... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:43:00+03:00
2025-12-12T19:43:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
сша
дональд трамп
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031123542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3db76548797fc8f00982eb4ee422c03.jpg
https://ria.ru/20251212/vs-2061728741.html
камбоджа
таиланд
сша
в мире, камбоджа, таиланд, сша, дональд трамп, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда

Премьер Таиланда Чанвиракун: Камбоджа должна сделать первый шаг к деэскалации

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию пограничного конфликта с Таиландом, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы никогда не хотели того, что принадлежит Камбодже. Камбоджа должна первой все прекратить. Исправлять ситуацию должна та сторона, которая нарушила соглашение, а не сторона, которая подверглась нападению", - сказал он журналистам, трансляцию вел тайский телеканал NBT Connext.
По его словам, не нужно заявлять о перемирии, а нужно, чтобы Камбоджа "прекратила огонь, вывела войска и убрала все заложенные ими взрывчатые вещества, видимо и полно".
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
В миреКамбоджаТаиландСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
