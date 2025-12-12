Рейтинг@Mail.ru
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей - 12.12.2025
18:42 12.12.2025
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме конфликта с Камбоджей, атмосфера РИА Новости, 12.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
таиланд
камбоджа
сша
Новости
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей

Премьер Таиланда провел с Трампом телефонный разговор по конфликту с Камбоджей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме конфликта с Камбоджей, атмосфера переговоров была хорошей.
"Мы провели переговоры, и атмосфера была хорошей", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам беседы, трансляцию вел тайский телеканал NBT Connext.
По его словам, Таиланд обязан "защищать свой суверенитет, охранять свои границы, защищать имущество тайских граждан и, прежде всего, защищать жизни населения".
"Именно это я должен был объяснить президенту Трампу, чтобы он не подумал, что Таиланд нападает на Камбоджу. Это совсем не так. Наши действия - ответные, это самооборона", - добавил премьер-министр.
В мире Таиланд Камбоджа США Дональд Трамп
 
 
