Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей - РИА Новости, 12.12.2025
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме конфликта с Камбоджей, атмосфера РИА Новости, 12.12.2025
Премьер Таиланда обсудил с Трампом конфликт с Камбоджей
Премьер Таиланда провел с Трампом телефонный разговор по конфликту с Камбоджей