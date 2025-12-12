Рейтинг@Mail.ru
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 12.12.2025
09:11 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tailand-2061577062.html
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Таиланд привержен мирному разрешению... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:11:00+03:00
2025-12-12T09:11:00+03:00
в мире
таиланд
сша
камбоджа
марко рубио
дональд трамп
таиланд
сша
камбоджа
в мире, таиланд, сша, камбоджа, марко рубио, дональд трамп
В мире, Таиланд, США, Камбоджа, Марко Рубио, Дональд Трамп
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей

Reuters: Таиланд заявил о приверженности мирному решению конфликта с Камбоджей

© Flickr / Isriya PaireepairitФлаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Таиланд привержен мирному разрешению конфликта с Камбоджей, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство.
Отмечается, что звонок был проведен в преддверии телефонных переговоров премьер-министра страны и президента США Дональда Трампа.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12
Вчера, 10:40
«

"Министр иностранных дел провел разговор с госсекретарем США Рубио в пятницу... Министр иностранных дел Таиланда сказал Рубио, что Таиланд привержен миру и мирному разрешению (конфликта - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

Глава МИД Таиланда также отметил, что устойчивый мир должен поддерживаться конкретными действиями.
«

"Рубио подтвердил готовность США конструктивно содействовать миру", - говорится в сообщении.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а ВВС Таиланда нанесли авиаудары по военным объектам.
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Власти Таиланда вечером поговорят с Трампом о конфликте с Камбоджей
06:44
 
В миреТаиландСШАКамбоджаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
