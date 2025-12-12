https://ria.ru/20251212/tailand-2061577062.html
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Таиланд привержен мирному разрешению... РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: МИД Таиланда заявил, что хочет мирного решения конфликта с Камбоджей
Reuters: Таиланд заявил о приверженности мирному решению конфликта с Камбоджей